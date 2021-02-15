Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘DTÖ’ açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bir süredir devam etmekte olan DTÖ Genel Direktörlüğü seçim sürecinin, seçimlerde en çok desteği alan Nijeryalı aday Ngozi Okonjo-Iweala’nın 15 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen DTÖ Genel Konseyi’nde yeni DTÖ Genel Direktörü olarak atanmasıyla neticelenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

* Nijerya Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarının yanı sıra, Dünya Bankası’nda Başkan Yardımcılığı dahil olmak üzere üstlenmiş olduğu görevler itibarıyla ekonomi ve diplomasi alanlarında zengin bir birikime sahip olan Sayın Okonjo-Iweala’yı tebrik ediyor, kendisinin DTÖ’deki çalışmalarında da başarı göstereceğine inanıyoruz.

* Bahse konu seçim sürecinin, son tahlilde, DTÖ’nün çalışma esaslarının temelini teşkil eden oydaşma ilkesi çerçevesinde sonuçlanmış olmasını da ayrıca önemli buluyoruz.

* Bu bakımdan, seçim sürecinde kampanya yürüten tüm adaylara da Örgüt’ün vizyonu ile çoğulcu ve demokratik yapısına katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz.

* Bu vesileyle, kural-temelli çoktaraflı serbest ticaret sistemine desteğimizi yineliyoruz. DTÖ’nün bizatihi örgüt olarak reform ihtiyaçları bulunmakta, bu bakımdan sağlanacak ilerlemeler, gelişmişlik derecesi ne olursa olsun bütün üyelerin çıkarına olacaktır.

* Kalkınma konularının ilerletilmesi, tarım sektöründe daha adil koşullar yaratılması, balıkçılık sübvansiyonları başta olmak üzere, müzakerelerin hızlandırılması ve Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması’nın iyileştirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde süratle sonuçlandırılmasında fayda görüyoruz. DHA