Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in son dönemde, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneğidir” denildi.

“Sözkonusu hukuk dışı eylemler İsrail’in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça göstermektedir” denilen açıklamada, Filistinlilerin Covid-19 salgınının neden olduğu olumsuz koşullarla mücadele etmeye çalıştığı mevcut dönemde İsrail'in hız verdiği bu eylemlerin vicdanları daha da yaraladığı kaydedildi.

Açıklamada, “Uluslararası toplumu, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı Filistin halkıyla dayanışma sergilemeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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