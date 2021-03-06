Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy’dan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada Libya’da Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan’ın Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesinin daha önce Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını anımsattı.

“TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muhammed Menfi ve Abdülhamid Dıbeyba’yı telefonla arayarak tebrik ettiği ve Türkiye’nin desteğini vurguladığını hatırlatan Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Libyalı kardeşlerimizin siyasi süreçte diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım Libya’da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir fırsat penceresi sunmaktadır.

* Bu tarihi fırsatın, bazı ülkelerin Libya’daki hesapları ve ihtirasları uğruna heba edilmesine müsaade edilmemelidir.

* Seçilmiş Başbakan Dıbeyba’nın Temsilciler Meclisi’ne sunduğu Ulusal Birlik Hükümeti’nin güvenoyu alarak biran evvel kurulmasını ve Libya’nın acil çözüm bekleyen sorunlarına eğilmesini temenni ediyoruz.

* Türkiye, Ulusal Birlik Hükümeti’ne her türlü desteği sağlamaya devam edecektir.