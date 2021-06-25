Dışişleri’nden zirve yorumu: Beklentilerden uzak…

Avrupa Birliği liderler zirvesinde Türkiye ile gümrük birliğinin güncellenmesine yönelik müzakerelere başlanması konusunda ilerleme kaydedilmezken, Dışişleri Bakanlığı, zirvede Türkiye hakkında kabul edilen kararı, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzak olarak niteledi.

Avrupa Birliği liderler zirvesinin gece saatlerinde yayımlanan Türkiye ve dış politika hakkındaki kararlarında Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki gerilimin hafiflemesi “memnuniyet verici” olarak nitelendi.

Türkiye ile ortak çıkarlar olduğu alanlarda işbirliğinin kademeli, mütekabiliyet esasına dayalı ancak “geri adım atılabilir biçimde” ilerletilmesi yönünde temenni tekrar edildi.

Ayrıca Türkiye ile gümrük birliğinin güncellenmesine yönelik müzakerelere başlanması konusunda da Mart ayındaki zirveye kıyasla ilerleme kaydedilmedi. Kararlarda, sadece gümrük birliğinin güncellenmesi için teknik düzeyde yürütülen çalışmaların başladığı “kayda alınmaktadır” denildi ve müzakerelere başlaması için Avrupa Komisyonu’na yetki verilmedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi dahil olumlu gündemi hayata geçirmeye yönelik somut kararlar almayı ertelemesi, bir oyalama taktiği, irade eksikliği ve bir iki üye ülkenin AB üyeliklerini kötüye kullanması olarak görülmektedir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı “18 Mart mutabakatı” olarak adlandırılan gümrük birliğinin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması, Türk vatandaşları için Schengen bölgesinde vizesiz seyahat imkanının sağlanması ve tam üyelik müzakerelerinin yeni fasıllar açılarak devam etmesinden oluşan Ankara’nın taleplerini açıklamada tekrarladı.

Açıklamada, “Yakalanan olumlu ivmenin sürdürülebilmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifiyle ‘olumlu gündem’ üzerinden ilerletilmesi için gereken, 18 Mart Mutabakatı’nın… işler hale getirilmesidir” denildi.

Zirvede AB liderleri ayrıca Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelere mali yardım desteğinin devam etmesi için bir an önce öneri getirmesini istedi.