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Doktor ülkede yaşanan Covid-19 kaosunu iki kareyle anlattı

Hindistan'da vaka sayısında patlama yaşanırken virüsle mücadelede ön cephede savaşan bir doktor iki fotoğraf paylaşarak ülkedeki durumun vehametini gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:10, 02/05/2021
HaberlerDünya
Doktor ülkede yaşanan Covid-19 kaosunu iki kareyle anlattı

Hindistan’da doktor Sohil Makwana, iki fotoğraf paylaşarak ülkede sağlık sektörü üzerindeki baskıyı gözler önüne serdi.

Makwana, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflarda koruma önlüğü ve maske ile hastanede çalışırken çekilmiş bir fotoğrafının yanında bu koruyucu kıyafeti çıkardığında nasıl göründüğünü gösterdi.

Genç doktorun paylaşımı korku ve endişe yarattı.

Ülkesi için çalışmaktan ve ülkesine hizmet etmekten gurur duyduğunu söyleyen Makwana, “Bütün doktor ve sağlık çalışanları adına konuşmak istiyorum. Ailelerimizden ve yakınlarımızdan uzakta zor şartlar altında çalışıyoruz. Bazen hastalarla çok yakın temasta oluyoruz. Lütfen aşı olun, tek yolu bu” dedi.

Makwana’nın fotoğrafı ve mesajı paylaşım rekoru kırdı.

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