Doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen vermediğimizi biliyordu

Günlük vaka sayılarının 300 bini geçtiği dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da kabus bitmek bilmiyor… Ülkede hem aşı hem de oksijen tüpü sıkıntısı nedeniyle ölümlerin önüne geçilmezken, bir doktor acı bir itirafta bulundu.

Delhi’de görevini sürdüren ve Covid-19’la ön cephede mücadele eden Dr. Chahat Verma, çaresiz kaldıklarını anlattı. İngiliz The Guardian’da yer alan haberde Dr. Verma, “Bir gün içinde baktığım 5 hasta gözümün önünde yaşamını yitirdi. Oksijen tüpü eksikliği sebebiyle oksijen veremiyoruz. Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen vermediğimizi biliyor” dedi.

“OKSİJEN VERMEDİĞİMİZİ BİLİYORLAR”

26 yaşındaki doktor, “Doktorlar hastaların gözlerinin içine baka baka yalan söylemek zorunda kalıyor. Hastaların nefes almaya çalışmalarını izliyor, hastalar da onlara oksijen veremediğimizi biliyorlar. Gözlerinde saf dehşeti görebiliyorlar” diyerek doktorlar hastaların ölümlerini adeta izlemeye zorlandığını söyledi.

Dr. Verma, “Virüs geçen senden çok daha farklı. Genç hastalar tamamen istikrarlı ve sağlığı iyi fakat bir anda oksijen seviyeleri düşüyor” dedi.

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