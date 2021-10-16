Doktorlardan 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’e ‘alkolü bırak’ uyarısı

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e doktorlarından uyarı geldi. Yoğun bir kış dönemi geçirmesi beklenen Kraliçe'nin alkol tüketmeyi bırakması tavsiye edildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, parlamento açılışı için gittiği Galler’deki görüntüsüyle dikkat çekti. Resmi temaslar sırasında elinde baston olması dikkat çeken 95 yaşındaki Kraliçe’nin sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar ortaya atıldı.

Daily Mail gazetesi Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve bastonun konfor sağlamak için kullanıldığını yazarken, buna karşın doktorların kendisine yaptığı uyarıyı gündeme getirdi. Bir aile dostunun iddiasına göre doktorlar, Kraliçe’yi alkol tüketmeyi bırakması konusunda uyardı.

Söz konusu uyarının herhangi bir sağlık problemi nedeniyle olmadığı ve kış döneminde yoğun bir takvimi bulunan Kraliçe için dönemsel bir tavsiye olduğu belirtildi. Önümüzdeki yıl tahta çıkışının 70. yılında ‘Platin Jübile’yi kutlayacak olan Kraliçe Elizabeth’in formunu korumak istediği ifade ediliyor.

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