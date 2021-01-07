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Donald Trump ile Mike Pence’in arası açıldı

ABD'de Kongre Binası'nın basılmasından sonra yaşanan olayların ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in birbirleriyle iletişimi kestiği iddia edildi. Kaynaklar, Trump'ın Pence'e kızdığını ve Pence'in yaşanan olaylar sonrası 'hayal kırıklığına uğradığını' belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:58, 07/01/2021
Haberler Dünya
Donald Trump ile Mike Pence’in arası açıldı

Beyaz Saray kaynaklarına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarının ardından yaşanan protestolarla birlikte ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile arası iyice bozuldu.

ABD Kongre Binası’nın basılmasının ardından Pence’in, Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller’a hayal kırıklığına uğradığını belirttiği ve Ulusal Muhafızlardan yardım alınmasına yönelik talepte bulunduğu ifade edildi.

Kaynaklar, yaşanan gerilimin ardından Mike Pence’in istifayı düşünmediğini sözlerine ekledi. Pence’e yakın başka bir kaynak ise, olayın ardından Pence’in ofisine gitmediğini açıkladı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yakın bir kaynak, 20 Ocak’ta Joe Biden’ın yemin törenine katılmayı planladığını söyledi.

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