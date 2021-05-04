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Donald Trump merak edilen soruya böyle yanıt verdi: Çok heyecanlıyım

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, katıldığı bir şov programında 2024 Başkanlık Seçimlerinde aday olup olmaması konusuna ilişkin "taraftarlarının mutlu olacağı" bir karar alınacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:08, 04/05/2021
HaberlerDünya
Donald Trump merak edilen soruya böyle yanıt verdi: Çok heyecanlıyım

Ünlü yorumcu Candace Owens’ın sunduğu bir programa katılan Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimleri’ne yeniden katılıp katılmayacağına ilişkin “Şu anda çok heyecanlandım. Doğru bir zamanda duyuru yapmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

“Açıklama için çok erken ama bence insanlar çok çok mutlu olacaklar” ifadesini kullanan ve ABD Başkanlık Seçimlerine uzun bir süre olduğu için erken bir kampanya başlatmanın mali yükünün ağır olacağını belirten Trump, “Size çok mutlu olacağınız bir cevap vereceğimi düşünüyorum. Bu yüzden buna çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Tek söyleyeceğim, bizi izlemeye devam edin” şeklinde konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:22:06,