Donald Trump’ın yeğeninden çarpıcı sözler: ‘Bir an evvel görevden alınmalı’

Seçimden iki hafta önce The Observer’a konuşan Mary Trump, amcası Donald Trump hakkında “Çaresiz bir durumda olduğunu biliyor, dolayısıyla ortalığı ateşe verecek, daha çok kaos ve bölünmeye götürecek. Ve eğer masadan kalkacaksa, bunu masayı devirerek yapacak” demişti.

Doğru çıkan bu tahminine rağmen Capitol baskını Mary Trump’ta bir şok etkisi yaratmış: “Beni ilk sarsan şey, olayın ne kadar küçük düşürücü olduğuydu. Böylesi bir bayağılık… Kongre’nin salonlarında kol gezen bu bayağılık Donald’ın ta kendisi.”

Binada vandallık yapan, Konfederasyon bayrağı taşıyan, Auschwitz tişörtleri giymiş insanlar ile onlara sempati gösteren Trump’ı bu “bayağılık” ile özetliyordu.

‘DÖRT YILIN TAM BİR ÖZETİYDİ’

“Olaylar, geride kalan dört yılın, dibine kadar damıtılmış tam bir özetiydi, kötünün de kötüsü insanların nasıl bu kadar cüretkar hale gelebildiğinin ispatı oldu. Ve gelecekte başkan olmak için sırada olan insanların da aynı kafada olduğunun farkına varınca ikinci kez beynimden vurulmuşa döndüm.”

I #MaskUp because I want to keep everybody safe and honor the sacrifices of our frontline workers and those we’ve lost; because I respect science and want all of us to have a future worth living. Over to you @annechampion @Laurie_Garrett @kavitapmd @Martina @MollyJongFast https://t.co/FCbEhxnOxE pic.twitter.com/FLOLWcw9SZ — Mary L Trump (@MaryLTrump) October 28, 2020

‘BİR AN ÖNCE GÖREVDEN ALINMALI’

“Zaman hızlı davranma zamanı” diyen Mary Trump, 25. maddenin bir an önce devreye sokulup Donald Trump’ın görevden alınması gerektiğini savunuyor. Ancak “gezegendeki en büyük korkar” olarak tanımladığı Başkan Yardımcısı Mike Pence’in bunu yapamayacağının da altını çiziyor. İstifa eden kabine üyelerinin ise ilk başta kendi siyasi kariyerlerini düşündükleri için böyle bir adım attıklarını da ifade ediyor.

TARTIŞMALI KİTABIN KALEME ALMIŞTI Klinik psikolog ve yazar olan Mary L. Trump, 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' adlı kitabında Donald Trump'ın sosyopatlık eğiliminin babası ile olan ilişkisinden kaynaklandığını yazarken Donald Trump'tan 'Dünyanın en tehlikeli insanı' olarak söz etmişti. Açılan davalara rağmen kitap 14 Temmuz 2020'de yayınlanmış ve piyasaya çıktığı ilk gün yaklaşık 1 milyon adet satılmıştı.

“Onun mahkum edilmesi için oy vermezlerse, bu felakete sonsuza dek sahip olacaklar. Onları yakan bu olacak” diyerek Cumhuriyetçiler’e seslenen Mary Trump, Biden hükümetinin de göreve gelir gelmez bu konuya ve amcasının kanunsuz eylemlerine eğilmesi gerektiğinin altını çizdi.

‘TAM BİR DENGESİZ’

Amcasının “tam bir dengesiz” olduğundan da söz eden Mary Trump, “Unutmayın: Bu adam salgının ortasında, postayla gönderilen oy pusulalarını geçersiz kılmaya çalıştı. Pentagon’daki üst düzey subayları istifaya zorlayarak, yerlerine dalkavukları koydu. Bu nedenle, Çarşamba günü altı saat boyunca Pentagon, Ulusal Muhafızlar’ın isyancı bir güruhu zaptetmesini engelledi. Sistemimiz sefil bir şekilde başarısız oldu çünkü bu adamın, ülkenin güvendiği her kurumu dağıtmasına izin verildi” dedi.

Mary Trump, Donald Trump’ın gelinen bu noktada küçümsenmemesi gerektiğini de belirtirken şunları söyledi: “Hayatında hiçbir zaman meşru bir galibiyeti olmadı. Onun için tek önemli olan ne olursa olsun kazanmaktı. İki haftadan kısa bir süre içinde, Oval Ofis, onu açılacak davalardan, iflaslardan ve iddianamelerden koruyamayacak. Ne yapacağını bilmiyorum ama her şeyi yapabileceğini anlamamız gerekiyor. Saat işliyor…”

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