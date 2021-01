Donald Trump’ın yeğeninden çarpıcı sözler: ‘Bir an evvel görevden alınmalı’

Seçimden iki hafta önce The Observer’a konuşan Mary Trump, amcası Donald Trump hakkında “Çaresiz bir durumda olduğunu biliyor, dolayısıyla ortalığı ateşe verecek, daha çok kaos ve bölünmeye götürecek. Ve eğer masadan kalkacaksa, bunu masayı devirerek yapacak” demişti.

Doğru çıkan bu tahminine rağmen Capitol baskını Mary Trump’ta bir şok etkisi yaratmış: “Beni ilk sarsan şey, olayın ne kadar küçük düşürücü olduğuydu. Böylesi bir bayağılık… Kongre’nin salonlarında kol gezen bu bayağılık Donald’ın ta kendisi.”

Binada vandallık yapan, Konfederasyon bayrağı taşıyan, Auschwitz tişörtleri giymiş insanlar ile onlara sempati gösteren Trump’ı bu “bayağılık” ile özetliyordu.

“Olaylar, geride kalan dört yılın, dibine kadar damıtılmış tam bir özetiydi, kötünün de kötüsü insanların nasıl bu kadar cüretkar hale gelebildiğinin ispatı oldu. Ve gelecekte başkan olmak için sırada olan insanların da aynı kafada olduğunun farkına varınca ikinci kez beynimden vurulmuşa döndüm.”

