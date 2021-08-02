Dr. Fauci’den Delta varyantı uyarısı: Daha da kötüleşecek… Salgını aşı olmayanlar yayıyor

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Delta varyantına ilişkin uyarılarda bulundu. Durumun daha da kötüleşeceğini öne süren Dr. Fauci, "Aşı olmayanları salgını onların yaydığı konusunda ikna etmeliyiz. Bu insanların fikirlerini değiştirmeliyiz" dedi.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Göreve geldiği ilk günden bu yana önceliğini corona virüsüyle mücadeleye veren ABD Başkanı Joe Biden’ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, dünyayı kasıp kavuran Delta varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Durumun daha da kötüleşeceğini söyleyen Dr. Fauci, buna karşın geçtiğimiz yıl olduğu gibi ABD’de bir kapanma olmayacağını savundu. Dr. Fauci, “Eğer vaka sayılarının artma hızına bakarsanız, yedi günlük ortalamanın azımsanmayacak ölçüde yükseldiğini görürsünüz” dedi.

‘İKNA ETMEMİZ GEREKİYOR’



Ülkede aşısızların salgını olacağı konusunda uyaran Dr. Fauci, “Ülkemizde aşı olabilecek durumda olmasına rağmen henüz bunu tercih etmeyen 100 milyon kişi var. Bu insanların fikirlerini değiştirmeliyiz. Onlar için daha kolay hale getirmeli, onları ikna etmeliyiz. Bir şeyler yapmaları gerektiğini çünkü salgını onların yaydığını göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

YENİ VAKALARIN YÜZDE 80’İ DELTA



ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından paylaşılan verilere göre, günlük 60 bin bandına ulaşan vaka sayıları Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine döndü. Bu vakaların yüzde 80’inin Delta varyantı kaynaklı olduğu belirtiliyor.

CDC geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni tavsiye kararlarında, tamamen aşı olan kişilerin de bulaş riskinin yüksek olduğu kapalı alanlarda maske takması gerektiği vurgulandı.

İlginizi Çekebilir CDC'nin Delta varyantına ilişkin iç raporu ortaya çıktı: Savaş değişti

İlginizi Çekebilir CDC'den Delta varyantı uyarısı: Aşı olanlar da bulaştırabiliyor