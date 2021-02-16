Dr. Fauci’den Trump dönemi itirafı: Saraya gitmeye çekiniyordum

Corona virüsü salgınından en ağır yarayı alan ülke olan ABD’de, ismi bu süreçte en çok anılan isimlerden biri ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci.

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın görevi devralmasından sonra da Baş Tıbbi Danışman görevini sürdüren Dr. Fauci, sık sık ters düştüğü eski Başkan Donald Trump dönemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başta dönemin ABD Başkanı Trump olmak üzere pek çok ismin corona virüsüne yakalandığı Beyaz Saray’a giderken gerginlik ve endişe yaşadığını belirten 80 yaşındaki Fauci, yaşı dolayısıyla risk grubunda olduğunu ve eğer kendisi de hastalığa yakalanırsa bunun ciddi sonuçları olabileceğini bildiğini söyledi.

‘AKLIMDAN GİTMİYORDU’



Axios’a konuşan Dr. Fauci, “Bunu sürekli kafama takmasam da, aklımın bir yerinde duruyordu. Çünkü orada olmam gerekiyordu. Beyaz Saray’a gittiğim o günlerde ortada bir süper bulaştırıcı durumu söz konusuydu. Bu beni biraz geriyordu” dedi.

Ekim 2020’de ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsüne yakalandığı ortaya çıkmış, Trump helikopterle Walter Reed Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Amy Coney Barrett’in Yüksek Mahkeme adaylığı için düzenlenen tören sonrası hastalanan Trump’ın yanı sıra 7 kişi daha corona virüsüne yakalanmıştı.

İSRAİL’DEN 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL



Öte yandan Dr. Fauci’ye İsrail’den bir ödül geldi. Tel Aviv Üniversitesi merkezli Dan David Vakfı, “COVID krizi sırasında bilgisiz muhalefet karşısında bilimi cesurca savunduğu” için Fauci’yi 1 milyon dolarlık ödüle layık gördü.

Dan David Vakfı açıklamasında, “COVID-19 salgını ortaya çıktıkça, Dr. Fauci korku ve endişeden etkilenen insanlara hitap etmek için hatırı sayılır iletişim becerilerinden yararlandı ve ABD’deki ve başka yerlerdeki bireyleri pandeminin yayılmasını kontrol altına almak için gerekli olan halk sağlığı önlemleri hakkında bilgilendirmek için durmaksızın çalıştı” ifadelerini kullandı.

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