Dr. Mehmet Öz’ün televizyon programına adaylık engeli

ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü üne taşıyan program ‘The Dr. Oz Show’ yayından kaldırılıyor. Kararın, ünlü doktorun siyasete gireceğini açıklamasının ardından alındığı bildirildi.

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ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Parti’den ABD Senatosu’na adaylığını açıklamıştı. ABD ve Türkiye’de gündem olan açıklama sonrası, Öz’ü üne kavuşturan ‘The Dr. Oz Show'un biteceği açıklandı.

Öz’ün, Pennsylvania’da ABD Senatosu koltuğu için yarışmaya hazırlanırken “Dr. Oz Show” önümüzdeki ay sona ereceği açıklandı.

Dr. Oz, Kasım ayı sonlarında ABD Senatörü Pat Toomey’nin koltuğunu emekli etmek için adaylığını açıkladı.

14 OCAKTA SON PROGRAM YAYINLANACAK

Dr. Oz Show’un distribütörü Sony Pictures Television Pazartesi günü yaptığı açıklamada, şu anda 13’üncü sezonunda olan şovun resmi olarak 14 Ocak’ta sona ereceğini söyledi.

Yayınlandığı süre boyunca “The Dr. Oz Show” 10 kez “Daytime Emmy Ödülü” kazandı.

Programın yerini, Oz’un kızı ve “Usta Şef Junior” yargıcı Daphne Oz, yemek yazarı Gail Simmons ve Food Network şefi Jamika Pessao’nun ev sahipliği yaptığı bir saatlik yeni ortak yemek pişirme ve talk show “The Good Dish” alacağı açıklandı.

Sony Pictures Television için ABD Sendika Satışları Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Satış Müdürü Zack Hernandez, “İzleyiciler, Daphne, Gail ve Jamika’nın ‘Dr. Oz Show’un haftalık bölümlerinde yıllardır sunduklarına bayılıyor,” dedi.

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