DSÖ: 130 ülkede tek bir doz aşı uygulanmadı

Cenevre’de basın toplantısı düzenleyen DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsü aşısı üreten şirketlere aşı üretiminin artırılması yönünde çağrı yaptı.

Ghebreyesus, toplam nüfusu yaklaşık 2,5 milyon olan 130 ülkede henüz corona aşısının uygulanmadığını belirterek, zengin ülkelerin sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü insanların aşılamasının ardından kalan dozların fakir ülkelerle gönderilmesi gerektiğini söyledi.

“Aşı üretiminde muazzam bir büyümeye ihtiyacımız var” diyen Ghebreyesus, “Sanofi, üretim altyapısını Pfizer-BioNTech aşısının üretimini desteklemek için kullanılabilir hale getireceğini duyurdu. Diğer şirketleri de bu örneği izlemeye çağırıyoruz” dedi.

Fransa merkezli Sanofi, geçen hafta yaptığı açıklamayla, bu yıl 100 milyondan fazla doz corona aşısı tedarik etmek için Pfizer’a yardımcı olacağını açıklamıştı.