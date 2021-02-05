Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

DSÖ: 130 ülkede tek bir doz aşı uygulanmadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, toplam nüfusu 2,5 milyar olan yaklaşık 130 ülkede henüz corona aşısı uygulanmadığını açıklayarak, aşı stoğu bulunan ülkelere, fakir durumda olan ülkelere doz paylaşımında bulunması yönünde çağrı yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:41, 05/02/2021
Haberler Dünya
DSÖ: 130 ülkede tek bir doz aşı uygulanmadı

Cenevre’de basın toplantısı düzenleyen DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsü aşısı üreten şirketlere aşı üretiminin artırılması yönünde çağrı yaptı.

Ghebreyesus, toplam nüfusu yaklaşık 2,5 milyon olan 130 ülkede henüz corona aşısının uygulanmadığını belirterek, zengin ülkelerin sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü insanların aşılamasının ardından kalan dozların fakir ülkelerle gönderilmesi gerektiğini söyledi.

“Aşı üretiminde muazzam bir büyümeye ihtiyacımız var” diyen Ghebreyesus, “Sanofi, üretim altyapısını Pfizer-BioNTech aşısının üretimini desteklemek için kullanılabilir hale getireceğini duyurdu. Diğer şirketleri de bu örneği izlemeye çağırıyoruz” dedi.

Fransa merkezli Sanofi, geçen hafta yaptığı açıklamayla, bu yıl 100 milyondan fazla doz corona aşısı tedarik etmek için Pfizer’a yardımcı olacağını açıklamıştı.

İlginizi ÇekebilirWuhan'a giden DSÖ ekibi: Görülmemiş verilere ulaştıkWuhan'a giden DSÖ ekibi: Görülmemiş verilere ulaştık