DSÖ: Avrupa’da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş

Son dönemde Avrupa’da vaka sayısının büyük bir hızla artmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik bir uyarı geldi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa operasyonlarından sorumlu isim olan Hans Kluge açıklamalarda bulundu. Kluge, “Aşıların vurulma hızı kabul edilemeyecek kadar yavaş. Üretimi artırarak ve aşı için bürokratik engelleri azaltarak ve stoktaki her bir aşı şişesini kullanarak bu sorunu ortadan kaldırmalıyız” dedi.

YÜZDE 4’Ü İKİ DOZ AŞI OLDU

Nüfusun sadece yüzde 10’unun bir doz aşı olduğunu ve sadece yüzde 4’ünün iki doz aşı olduğunu dile getiren Kluge, Avrupa’nın Birleşik Krallık ve ABD’den çok daha yavaş olduğunu söyledi. Avrupa’nın hem aşı siparişinde hem de aşılara onay verme hızında yavaşlık olduğunu dile getirirken, “Avrupa’da son dönemde her yaş grubundan vakaların artması aşıların sadece 80 yaş üzerindeki insanlara gittiğini gösteriyor. Böylelikle aşı dağıtımı genç insanları kırılgan bırakıyor” dedi.

Kluge, hastanelerin baskıyı kaldıramayacak boyuta gelmesinden endişe ettiğini söylerken tatil ve bayramlarda önlemler alınması gerektiğini de vurguladı.

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