DSÖ: Canlı hayvan pazarları kapanmalı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını tüm hızıyla sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), canlı hayvan pazarlarının Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceğini ve bu tip yerlerin sağlık için risk yarattığını duyurdu. DSÖ’den yapılan açıklamada, özellikle vahşi hayvanların çoğu yeni virüslerin ortaya çıkmasına neden olan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 70’inden fazlasının kaynağı olduğu belirtildi.

Özellikle vahşi memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkması için risk oluşturmaktadır denildi. DSÖ, bu tip canlı hayvan pazarlarının acilen kapatılması çağrısında bulundu.

DSÖ’NÜN WUHAN RAPORU

Öte yandan, DSÖ’nün Covid-19’un kaynağını tespit etmek için Çin’in Wuhan kentinde yaptığı araştırma sonrası yayınlayacağı rapor basına sızmıştı.

Raporda, Covid-19’un bir laboratuvar sızıntısından meydana gelme olasılığının “son derece düşük bir ihtimal” olduğu belirtilirken, yarasalarda tespit edilen virüs ile Covid-19 arasındaki kayıp bir halka olduğu, bunun da bir hayvan olma ihtimalinin çok muhtemel olduğu bildirilmişti. Milyonlarca kişinin ölümüne yol açan corona virüsü salgını Çin’in Wuhan kentinin deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığı ileri sürülmüştü.