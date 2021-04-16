DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Vakaların sayısı iki ayda ikiye katlandı

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, aradan geçen yaklaşık 1.5 yıllık sürede etkisini kaybetmek bir yana dursun hızını daha da artırıyor.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, ortaya çıkan mutasyonlar mücadeledeki denklemleri değiştiriyor. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) salgınla ilgili kritik açıklamalar geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsünde haftalık vaka sayılarının dünya genelinde son iki ayda patlama yaparak ikiye katlandığını söyledi.

ARTIŞ HIZI ÇOK KESKİN



Asya-Pasifik bölgesi ve Papua Yeni Gine’yi merkez alan bir bilgilendirme toplantısında konuşan Ghebreyesus, “Vakalar ve ölümler endişe verici oranlarla artmaya devam ediyor. Papua Yeni Gine’de salgın çok daha kötü bir hal alma potansiyeli taşıyor. Daha fazla Covid-19 aşısının ülkeye gelmesi şart. Rakamlar birçok ülkeye göre daha düşük olabilir ancak artış hızı oldukça keskin” dedi.

Ghebreyesus, ülkede şu ana dek 9 bin 300 corona virüsü vakası ve 82 ölümün kayıtlara geçtiğini söyledi. DSÖ Direktörü, ülkeye Avustralya, ABD ve Almanya’dan olmak üzere üç acil yardım ekibinin geldiğini aktardı.

3 AYDA 1 MİLYON CAN KAYBI



Nisan ayı başında Reuters’ın elde ettiği verilere göre salgında kritik bir eşik daha geride kalmıştı. Salgın başladığından bu yana corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu geçti. Reuters'ın aktardığı verilere göre salgında 2 milyon can kaybına ulaşmak bir yıldan fazla sürmüştü. Ancak 1 milyon kişinin daha hayatını kaybederek 3 milyona ulaşmak yalnızca üç ay sürdü.

İlginizi Çekebilir Corona bitmeden DSÖ'den korkutucu açıklama: Hiçbiri yeterli değil