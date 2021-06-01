DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus’tan anlaşma çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Asamblesi’nde yaptığı konuşmada, “Dünyadaki insanların güvenliği yalnızca hükümetlerin iyi niyetine bağlı olamaz” dedi.

Ghebreyesus sözlerine şu şekilde devam etti: “Şu anda, patojenler çok kuvvetli. Dengesiz bir gezegende daha sık ortaya çıkıyorlar. Birbirimize bağlılığımızı kullanıyorlar. Krizle mücadele ederken gereken siyasi, finansal ve teknik mekanizmaları birbirine bağlamak için kapsayıcı bir çerçeve oluşturan kuşaksal bir bağlılığa ihtiyacımız var.”

Bir hafta süren Dünya Sağlık Asamblesi’nin teması “Bu pandemiyi sona erdirmek, bir sonrakini önlemek” idi. DSÖ’nün 194 üye devletinden sağlık bakanları Dünya Sağlık Asamblesi’nde, uzmanlar tarafından sunulan 2020’nin başlarında COVID-19 ile mücadele ederken çeşitli boşlukları, önemli başarısızlıkları ve kapsamlı reform önerilerini incelemeyi kabul etti.

Pandemi anlaşmasına ilişkin müzakerelere başlayıp başlamamaya karar vermek için katılımcılar 29 Kasım’da tekrar toplanacak.

DSÖ Genel Direktörü Tedros, “Her şeyin finanse edilmesi gerekiyor. DSÖ, sürdürülebilir finansman olmadan güçlenemez” dedi.

ABC’nin haberine göre; mart ayında, COVID-19 konusunda pek çok dünya lideri, salgınlara karşı hazırlıklı olmak için çağrı yapan bir mektup imzaladı. Ancak Çin, Rusya ve ABD bu mektubu imzalamadı.

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