DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! Marburg Hummasından ilk ölüm gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika ülkesi Gine’de Marburg Hummasına bağlı ilk ölümün gerçekleştiğini bildirdi.

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Dünya corona ve varyantlarıyla mücadele ederken DSÖ’den yeni bir salgın paniği yaratacak haber geldi. DSÖ, Batı Afrika ülkesi Gine'de Marburg Hummasına bağlı ilk ölümün gerçekleştiğini bildirdi.

MARBURG HUMMASI (VİRÜSÜ) NEDİR?

Afrika’da ortaya çıkan, başlangıç belirtileri ateş, üşüme, baş ağrısı ve adele ağrısı olan Marburg virüsünün diğer adı da Kara Veba hastalığıdır. Ebola'ya benzeyen Kara Veba vakaları, yüzde 88 ölümle noktalanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Marburg virüsü hastalığının, özel bir tedavisi olmayan ölüm oranı yüksek nadir bir hastalık olduğunu vurguluyor. Virüsün kan ve hastalık bulaşmış insanların veya (maymun ve meyve yarasası gibi) hayvanların dokusu ile doğrudan temas yoluyla bulaştığı söyleniyor.

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