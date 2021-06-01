DSÖ, Sinovac’a acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'a karşı geliştirilen bir aşıya daha onay verdi. Çinli Sinovac tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen CoronaVac aşısına DSÖ tarafından acil kullanım onayı verildi.

DSÖ'nün onayının ardından aşının, tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kalan yoksul ülkeler için aşı sağlamaya yönelik küresel program olan COVAX’a dahil edilebilmesinin önü açıldı.

“AŞI GÜVENCE VERDİ”

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, “DSÖ bugün Sinovac-CoronaVac Covid-19 aşısını acil kullanım için onaylayarak ülkelere, fon sağlayıcılara, satın alma kurumlarına ve topluluklara bunun uluslararası güvenlik, etkinlik ve üretim standartlarını karşıladığına dair güvence verdi. Aşı, Pekin merkezli ilaç şirketi Sinovac tarafından üretildi” denildi.

AŞI 18 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN ÖNERİLDİ

DSÖ, aşının 18 yaş ve üzeri kişilerde 2 ila 4 hafta arayla iki dozluk bir programda kullanılmasını önerdi. DSÖ Aşı Uzmanlar Stratejik Danışma Grubu'nun (SAGE) aşı etkinlik sonuçlarına göre, Sinovac aşısının aşılananların yüzde 51’inde semptomatik hastalığı ve incelenen popülasyonun yüzde 100’ünde şiddetli Covid-19 etkilerini ve hastaneye yatışları önlediği görüldü.

SAGE daha önce yayınladığı bir inceleme belgesinde, çok ülkeli Faz III klinik denemelerinde aşı etkinliğinin yüzde 51 ila yüzde 84 arasında değiştiğini belirtmişti.

YÜZDE 94 ETKİLİ

Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Mayıs’ta yapılan açıklamada ise, Sinovac aşısı uygulanan 120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada aşının semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 94 etkili olduğu ifade edilmişti.

DSÖ tarafından 7 Mayıs'ta Çin tarafından üretilen Sinopharm aşısına onay verilmesinin ardından Sinovac aşısı DSÖ tarafından onaylanan ikinci Çin aşısı oldu. Sinovac, Mayıs ayı sonu itibarıyla yurtiçi ve yurtdışına 600 milyon doz aşı tedarik edildiğini ifade ederek, 430 milyondan fazla dozun ise insanlara uygulandığını belirtti.

Öte yandan CanSino Biologics tarafından üretilen üçüncü bir Çin menşeili Covid-19 aşısı klinik deney verilerini sundu, ancak herhangi bir DSÖ incelemesi henüz planlanmadı.

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