DSÖ’den AstraZeneca aşısı çağrısı: Kullanmaya devam edin

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, hızla can almaya devam ediyor. Salgını bitirip eski normale geri dönebilmek için en büyük umut aşılama kampanyalarında.

Ancak geliştirilen aşılarla ilgili tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği aşıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Aşı çalışmalarının başında en önde gösterilen ancak daha sonra etkinlik oranı rakiplerinin gerisinde kalan Oxford-AstraZeneca aşısının son günlerde pek çok ülkede kullanımı durduruldu. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin de aldığı bu karar, aşının kanda tehlikeli oranda pıhtılaşmaya ve ölüme yol açtığı iddiaları sonrası geldi.

‘BAĞLANTI BULAMADIK’



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), söz konusu iddialar ve kullanımın durdurulması sonrası önemli bir açıklamada bulundu. DSÖ’nün üst düzey yetkililerinden Soumya Swaminathan, aşının kullanılmaya devam etmesini isterken, “İnsanların panik yapmasını istemiyoruz. Ülkelere AstraZeneca aşısı uygulamaya devam etmelerini öneriyoruz. Şu ana kadar yaşananlarla aşılar arasında bir bağlantı bulamadık” ifadelerini kullandı.

EMA: YAPTIRMAK DAHA İYİ



Avrupa’daki düzenleyici kurum Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da DSÖ’yü destekler bir açıklama yaptı. EMA’dan yapılan yazılı açıklamada, aşı olmanın, yaptırmamaktan daha iyi bir seçenek olduğu vurgulandı. Açıklamada, “AstraZeneca aşısı, hastanede tedavi ve ölüm ile riskli yan etkilere karşı koruma sağlıyor” denildi.

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