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DSÖ’den corona senaryosu: Yarasalardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara

Dünya çapında 127 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsünün kökenini incelemek için Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri olası senaryolar ile ilgili bir rapor hazırladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:22, 29/03/2021
HaberlerDünya
DSÖ’den corona senaryosu: Yarasalardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Çin ile corona virüsünün kökeni konusunda yaptığı ortak araştırmanın sonucuna göre, virüsün yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşması en muhtemel senaryo olarak belirtilirken, virüsün laboratuvardan sızması ise “son derece düşük bir ihtimal” olarak değerlendirildi.

Associated Press’in haberine, araştırmanın bulguları genel olarak beklendiği gibi çıktı ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı. Rapora göre, araştırma takımı virüsün laboratuvardan sızma iddiası dışındaki tüm konularda daha fazla araştırma yapılmasını teklif etti.

Dünya Sağlık Örgütü, geçen yıl Çin’de corona virüsü salgınının kökenini bulmak için temaslarda bulunmuş ve salgının başladığı Wuhan’daki canlı hayvan pazarı başta olmak üzere birçok bölgede inceleme yapmıştı.

İncelemelerin ardından olası senaryoları yeniden değerlendiren yetkililer corona virüsü salgınının çıkış noktası ile ilgili net bir veriye ulaşamadıklarını açıklamıştı. Öyle ki yetkililer, Çin’in verileri gizlediğini iddia etmiş ve Pekin yönetiminin corona virüsü ile ilgili izleri sildiğini öne sürmüştü.

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Yayınlanma Tarihi:09:18,