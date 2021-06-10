DSÖ’den corona virüsü açıklaması: Tehlike geçmedi

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’dan Sorumlu Direktörü Dr. Hans Kluge açıklamalarda bulundu. İnternet üzerinden gerçekleşen basın toplantısında açıklama yapan Kluge, Avrupa genelinde vaka, hastaneye yatış ve ölüm sayısında düşüş meydana geldiğini açıkladı.

Kluge, Avrupa içindeki birçok ülkede yasaklama ve kısıtlamaların kaldırıldığına dikkat çekerek dikkati ve tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söyledi. Kluge yaptığı açıklamada, İngilizce kapalı (closed), yoğun (confined) ve kalabalık (crowded) anlamına gelen 3C kuralına dikkat edilmesi gerektiğini söylerek, “Corona virüsü tehlikesi geçmedi” dedi.

Aşı olma sürecinin devam ettiğini ve aşı olmaya devam ederken salgının yayılmasını engellemek için çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyleyen Kluge, açılmalara rağmen temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Kluge, “Sosyal toplantılar, kitlelerin seyahate çıkması ve büyük kapsamlı festival ve spor turnuvaları önümüzdeki günlerde ve haftalarda artarken DSÖ Avrupa, dikkatli olma çağrısını yineliyor” dedi.

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