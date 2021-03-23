DSÖ’den corona virüsü uyarısı: Ölüm sayısı artıyor

Son dönemde Türkiye’de de corona virüsü yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte vaka ve ölüm sayısında artış hızlanırken Dünya Sağlık Örgütü kritik bir açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önde gelen isimlerinden Maria Van Kerkhove, son 5 haftada corona virüsüne bağlı ölüm sayısının bütün dünyada düşüş gösterdiğini fakat bu hafta ölüm sayılarında tekrar yükselişe geçildiğini duyurdu.

Van Kerkhove, “Son haftada dünya genelinde vaka sayısı yüzde 8 arttı. Avrupa’da bu oran yüzde 12 ve birçok ülkede de bu durum mevcut. DSÖ’nün takip ettiği 6 bölgeden dördünce vaka sayısı arttı” dedi.

AVRUPA’DA ARTIŞ BÜYÜK

İlk olarak İngiltere’de tespit edilen mutasyonun şimdi diğer ülkelere de yayıldığına dikkat çeken Van Kerkhove, özellikle Avrupa’nın doğusunda bu varyantın bulunduğunu dile getirdi.

Akdeniz’in doğusundaki vaka sayısı artışının yüzde 8 olduğu belirtilirken Amerika ve Afrika bölgelerinde ise düşüş yaşandığı dile getirildi. Van Kerkhove, “Son haftada ölüm sayısında artış yaşandı bütün dünyada ve eğer vaka sayıları bu şekilde artmaya devam ederse bu kaçınılmaz. Bu endişe verici bir işaret” dedi.

“SADECE AŞI YETERLİ OLMAZ”

DSÖ’nün üst düzey yetkililerinden Dr. Michael Ryan da corona virüsü yasaklarının dikkatli bir şekilde kaldırılması gerektiğini söyledi.

Ryan, “Yakından takip ve yüksek oranda aşı ile eş zamanlı olarak corona virüsü yasaklarını gevşetebiliriz ama aşı tek başına yeterli olmayabilir” ifadesini kullandı.

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