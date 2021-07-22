DSÖ’den Delta varyantı uyarısı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada corona virüsünün ilk olarak Hindistan’da tespit edilen varyantı olan Delta varyantının birkaç ay içerisinde dominant mutasyon olacağı belirtildi.

Yetkililer 13 yeni bölgede daha vakaların tespit edildiğini açıklarken dünya genelinde 124 ülke ve bölgede corona virüsünün delta varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Elimizdeki verilere ve varyantın gelecek aylarda bu şekilde yayılması durumunda Delta varyantı diğer bütün varyantları geride bırakarak dominant virüs haline gelecek. Geçen hafta ortalama 3.4 milyon yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Bu oran önceki haftaya göre yüzde 12’lik bir artışı gözler önüne seriyor” ifadesine yer verildi.

Yetkililer Batı Pasifik bölgesinde vakaların yüzde 30 arttığını Avrupa bölgesinde ise yüzde 21’lik bir artış meydana geldiğini aktardı. Resmi verilere göre geçen hafta en çok vakanın görüldüğü ülkeler Endonezya, Birleşik Krallık ve Brezilya oldu. Bu ülkelerde vaka sayıları sırasıyla yüzde 44, yüzde 41 ve yüzde 14 arttı.

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