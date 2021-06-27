DSÖ’den Delta varyantı uyarısı: İki doz aşı olsanız da…

İlk olarak Hindistan’da görülen ve Delta varyantı olarak da bilinen mutasyona uğramış corona virüsü korku ve endişe yaratmaya devam ediyor…

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Delta mutasyonuna karşı dikkatli olunması uyarısını yinelerken bu varyantın orijinal Covid-19’da çok daha hızlı yayıldığını duyurdu.

DSÖ’nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao bir açıklama yaptı… CNBC’de yer alan haberde Dr. Simao, “İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler” dedi.

Dr. Simao, “Aşı tek başına koruma sağlamıyor. İnsanların sürekli maske takması ve havalandırılmış ortamlarda bulunması gerekiyor. El temizliğine önem verilmeye ve sosyal mesafeye devam edilmeli. Kalabalıklardan uzak durulmalı çünkü iki doz aşı olsalar da insanlar hastalığı bulaştırabilir” ifadesini kullandı.

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