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DSÖ’den endişe verici açıklama: Gerçek ölü sayısı 6-8 milyon olabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüsü rakamlarıyla ilgili endişe verici bir açıklama geldi. DSÖ Başkan Yardımcısı Samira Asma, rakamların resmi verilerden iki üç kat daha fazla olabileceğini söyleyerek, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 ile 8 milyon arasında olabilir" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:57, 21/05/2021
HaberlerDünya
DSÖ’den endişe verici açıklama: Gerçek ölü sayısı 6-8 milyon olabilir

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgınla ilgili ortaya atılan spekülasyonlar bir türlü dinmiyor. Başta Güney Amerika ülkeleri ve Hindistan’da olmak üzere vaka sayıları patlama yaparken, uzmanlar buradaki vakaların rapor edilenlerden daha fazla olabileceğini düşünüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkan Yardımcısı Samira Asma da onlardan biri. Asma, corona virüs salgını nedeniyle şu ana kadar açıklanan resmi rakamlardan çok daha kötü bir tabloyla karşı karşıya olabileceğimizi söyledi.

‘GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Asma, corona virüsünden hayatını kaybedenlerin resmi sayısının gerçeği yansıtmıyor olabileceğini belirterek, “Bu rakam aslında 2 ya da 3 kat daha yüksek olabilir. Hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 6 ile 8 milyon arasında olabilir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkelerden elde ettiği resmi verilere göre, corona virüsüne bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 3.4 milyon olarak açıklanıyor.

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Amerika Corona Dünya Güney Amerika Hindistan patlama Sağlık
Yayınlanma Tarihi:14:50,