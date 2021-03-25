DSÖ’den korkutan rakamlar: Vakalar dört haftadır yükselişte

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgına ilişkin küresel çaptaki son verileri açıkladı.

Haftalık değerlendirmede bulunan DSÖ, dünya genelindeki vaka artışının dördüncü haftada da üst üste devam ettiğini duyurdu. Buna göre son yedi günde 3.3 milyon yeni vaka kayıtlara geçti. DSÖ verilerine göre, 6 hafta düşüş gösteren ölü sayıları dengelenme eğiliminde. Son bir haftada 60 binin üzerinde insan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Avrupa ve Amerika kıtası her 10 yeni ölüm ve vakanın 8’ine ev sahipliği yapıyor. Hastalığın yayılım hızının dikkat çekici oranda arttığı bölgeler, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Doğu Akdeniz olarak gösterildi.

EN ÇOK VAKA BREZİLYA’DA



Afrika ve Amerika kıtasında vaka sayıları geçtiğimiz haftalarda stabil olarak dikkat çekerken, DSÖ endişe verici trend görülen yerleri de açıkladı. 508 bin vakayla bir haftada en yüksek sayıya ulaşan Brezilya bunlardan biri. ABD bir haftada 374 bin vaka, Hindistan 240 bin vaka, Fransa 204 bin vaka ve İtalya 154 bin vakayla öne çıkan diğer ülkeler oldu.

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