DSÖ’den korkutucu uyarı: Daha çok mutasyon göreceğiz

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 konusunda uzman yöneticilerinden Maria van Kerkhove, corona virüsü salgını ile ilgili açıklama yaptı. van Kerkhove, gelecekte salgının mutasyona uğramış yeni türlerinin tespit edileceğini açıkladı.

van Kerkhove, “Mutasyona uğramış virüslerle karşılaşmamız olası. Fakat şimdi ne yapacağımızı biliyoruz” dedi.

Öte yandan DSÖ’nün önde gelen üst düzey yöneticilerinden Mike Ryan da Cenevre’de bir açıklama yaptı. Ryan, ABD’de aşılanmış kişilerin maske takma zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili konuştu. Ryan, “Bir ülkenin maske zorunluluğunu kaldırması dikkatlice izlenmeli. Yetkililer bu süreci yakından takip etmeli” dedi.

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