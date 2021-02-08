Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

DSÖ’den kritik açıklama: AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerinde etkisi minimum

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Oxford-AstraZeneca aşısının corona virüsünün Güney Afrika’da tespit edilen mutasyonu üzerinde minimum düzeyde etkili olduğunu açıkladı.

Güncellenme: 21:50, 08/02/2021
Haberler Dünya
DSÖ’den kritik açıklama: AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerinde etkisi minimum

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, Oxford-AstraZeneca aşısının corona virüsünün Güney Afrika'da tespit edilen türü üzerinde minimum düzeyde etkili olduğunu açıkladı.

“MİNİMUM DÜZEYDE”

Corona virüsünün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasının aşıların bu mutasyonlar üzerindeki potansiyel etkisi hakkında soruları gündeme getirdiğini vurgulayan Ghebreyesus, “Virüslerin mutasyona uğrayabildiğini biliyoruz ve etkili kalmaları için aşıları uyarlamaya hazır olmamız gerektiğini biliyoruz. Dün Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının piyasaya sürülmesini geçici olarak ertelediğini açıkladı. Yapılan çalışmaya göre Oxford-AstraZeneca aşısı Güney Afrika’da görülen corona virüsü mutasyonuna minimum düzeyde etki gösteriyor” dedi.

KONGO'DA EBOLA ALARMI

Ghebreyesus, dün Kongo'nun Butembo kenti yakınlarında yeni bir ebola vakası tespit edildiğini de bildirdi. Şimdiye kadar başka bir vakanın tespit edilmediğini belirten Ghebreyesus, “DSÖ, gerektiğinde destek sağlamak için hızlı bir yanıt ekibi gönderdi” dedi.

Bölgeye aşıların gönderildiğini vurgulayan Ghebreyesus, “Aşılamanın bir an önce başlayacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı. İHA

İlginizi ÇekebilirWuhan'da inceleme yapan DSÖ'den çarpıcı duyuru: Kanıt buldukWuhan'da inceleme yapan DSÖ'den çarpıcı duyuru: Kanıt buldukİlginizi ÇekebilirDSÖ: 130 ülkede tek bir doz aşı uygulanmadıDSÖ: 130 ülkede tek bir doz aşı uygulanmadı
Afrika canlı Çin Corona Dünya Güney Afrika Kongo Sağlık
Yayınlanma Tarihi:21:42,