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DSÖ’den “şoke edici” corona virüsü aşısı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Adhanım Ghebreyesus, corona virüsü aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, dünya genelinde aşıya erişimde çok büyük bir dengesizlik olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:01, 09/04/2021
HaberlerDünya
DSÖ’den “şoke edici” corona virüsü aşısı açıklaması

Çalışmalarını Birleşmiş Milletler bünyesinde sürdüren Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bugün bir açıklama yaptı.

Dünya genelindeki corona virüsü aşısına erişimde büyük bir dengesizlik olduğunu söyleyen Ghebreyesus, “Corona virüsü aşısının dünya çapındaki dağılımında şok edici bir dengesizlik var. Birçok ülkede risk altındaki insanlara yetecek kadar bile aşı yok” dedi.

Ghebreyesus, “Yüksek gelire sahip ülkelerde ortalama her dört kişiden birine Covid-19 aşısı düşüyor. Düşük gelirli ülkelerde ise her 500 kişiden sadece biri corona virüsü aşısına erişebiliyor” ifadesini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:15:58,