DSÖ’den tek dozluk corona aşısına acil kullanım onayı

Dünya genelinde birçok ülkede corona virüsüne karşı aşılama çalışmaları devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Johnson & Johnson tarafından corona virüsüne karşı geliştirilen ilk tek dozluk aşıya acil kullanım onayı verdi.

DSÖ ayrıca, Johnson & Johnson aşısının, tüm ülkelerde acil kullanım ve corona virüsüne aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim COVAX aracılığıyla dünya çapında yaygınlaştırılmasına da izin verdi.

“SALGINI KONTROL ETMEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORUZ”

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında “Covid-19’a karşı geliştirilen her yeni, güvenli ve etkili aşı ile salgını kontrol etmeye bir adım daha yaklaşıyoruz” dedi.

Aşıların verdiği umudun tüm ülkelere sunulması gerektiğini belirten Ghebreyesus, “Hükümetleri ve şirketleri taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyorum. Hükümetler ve şirketler, Covid-19 aşılarının dünya genelinde herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı küresel kamu malları ve krize ortak bir çözüm haline gelmesi için üretimi artırmaya yönelik ellerindeki tüm çözümleri kullanmalı” sözlerini kaydetti.

500 MİLYON DOZ AŞI REZERVE EDİLDİ

Ghebreyesus, DSÖ'nün aşının kullanımına ilişkin tavsiyeleri ifade etmek için önümüzdeki hafta Aşı Uzmanları Stratejik Danışma Grubu'nu toplayacağını söyledi.

Aşıların güvenli dağıtımına hazırlanmak için ülkelerle ve COVAX ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, DSÖ'nün COVAX için 500 milyon doz Johnson & Johnson aşısı rezerve ettiğini ifade etti.

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