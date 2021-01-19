Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

DSÖ’ye corona salgını eleştirisi: Güçsüz bir kuruluş…

Dünya Sağlık Örgütü'nün corona salgını karşısında attığı adımları değerlendiren bağımsız bir kurul, dünyanın beklediği görevleri yerine getirme konusunda DSÖ'nün güçsüz olduğunu belirtti.

Güncellenme: 19:34, 19/01/2021
Haberler Dünya
DSÖ’ye corona salgını eleştirisi: Güçsüz bir kuruluş…

Hazırlanan raporu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönetim kuruluna sunan bağımsız kurul, Birleşmiş Milletler’e bağlı sağlık örgütünün, felaketi önlemek üzere salgın başlangıcında daha hızlı ve kararlı davranmış olmasının beklendiğini kaydetti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre raporda, bu konudaki başarısızlıkların büyük ölçüde DSÖ’nün zayıf pozisyonundan kaynaklandığı ve daha fazla maddi yardıma ve reformlara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Eski Yeni Zelanda başbakanı Helen Clark ile kurula başkanlık eden Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf, “Dünyanın daha etkili bir DSÖ’ye bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı var” dedi.

İlginizi ÇekebilirDünya Sağlık Örgütü coronanın kökenini bulmak için Wuhan'daDünya Sağlık Örgütü coronanın kökenini bulmak için Wuhan'daİlginizi Çekebilir Rusya'dan ikinci aşı için çarpıcı iddia: EpiVacCorona yüzde 100 etkili Rusya'dan ikinci aşı için çarpıcı iddia: EpiVacCorona yüzde 100 etkili
Yayınlanma Tarihi:19:31,