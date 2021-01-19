DSÖ’ye corona salgını eleştirisi: Güçsüz bir kuruluş…

Hazırlanan raporu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönetim kuruluna sunan bağımsız kurul, Birleşmiş Milletler’e bağlı sağlık örgütünün, felaketi önlemek üzere salgın başlangıcında daha hızlı ve kararlı davranmış olmasının beklendiğini kaydetti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre raporda, bu konudaki başarısızlıkların büyük ölçüde DSÖ’nün zayıf pozisyonundan kaynaklandığı ve daha fazla maddi yardıma ve reformlara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Eski Yeni Zelanda başbakanı Helen Clark ile kurula başkanlık eden Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf, “Dünyanın daha etkili bir DSÖ’ye bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı var” dedi.

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