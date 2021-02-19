Dubai Kraliyet Ailesi’nden rehin tutulan Latifa ile ilgili açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Şeyhi Raşid El Maktum'un kızı Prenses Latifa'nın, geçtiğimiz günlerde rehin alındığını ve hayatı için endişe ettiğini açıkladığı bir video mesaj ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonu da görüntüler nedeniyle prensesin durumu konusunda endişeli olduklarını dile getirerek, Prenses Latifa El Maktum’un yaşadığına dair kanıt istemişti.

Dubai Kraliyet Ailesi, BM Komisyonu'nun baskıları üzerine konuya ilişkin bir açıklama geldi. Dubai Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Prenses, ailesi ve uzman desteğiyle evde bakılıyor. Prensesin durumu gelişmeye devam ediyor, uygun zamanda normal hayata döneceğini umuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Ancak Kraliyet Ailesi'nin ifadesini destekler nitelikte herhangi bir görüntü veya fotoğraf paylaşılmazken, prensesin durumu hakkında herhangi bir ayrıntı da verilmedi.

2018 YILINDA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞTI

2018 yılında ülkeden kaçmaya çalışan ve tekrar rehin alınan Prenses Latifa, kaydettiği görüntülü mesajda bir villada rehin tutulduğunu ve tüm kapı ve pencerelerin kilitli olduğunu ve temiz hava almak için bile dışarı çıkmasına izin verilmediğini söylemişti.

Polislerin kendisine hayatı boyunca bu evde hapis tutulacağını söylediğini belirten Prenses Latifa mesajında, sadece özgür olmak istediğini ancak gün geçtikçe umudunu kaybettiğini de dile getirmişti.