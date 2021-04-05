Dubai’de ortalığı karıştıran çekim: 20 model apar topar tutuklandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Marina bölgesinde bulunan gökdelenlerden birinde çıplak fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Balkonda yapılan çekimlerde yer alan yaklaşık 20 modelin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerin viral olması üzerine polis harekete geçti.

The Times’ın haberine göre çekimi yapan ekip ve modeller, kamu ahlakına aykırı hareket etmek suçlamasıyla tutuklandı. Modellerin çıplaklık ve uygunsuz davranışları nedeniyle 6 ay hapis cezası ve 5 bin dirhem (11 bin 144 TL) para cezası alabileceği belirtiliyor.