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Dükkanına Erdoğan fotoğrafı asan Filistinliye para cezası iddiası

İsrail güçlerinin, Kudüs'ün Silsile kapısında bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası kestiği iddia edildi.

SOZCU.COM.TR
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Dükkanına Erdoğan fotoğrafı asan Filistinliye para cezası iddiası

Ebu Hatice yaptığı açıklamada, belediye, vergi dairesi ve İsrail polisi ekiplerinin Kudüs’ün Silsile kapısındaki dükkanına baskın düzenlediğini belirtti.

Dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı bulunduğu için kendisini cezalandırdıklarını öne süren Ebu Hatice, “Nedenini sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi, yasak” ifadelerini kullandı.

Ebu Hatice, Kudüs’teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti.

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