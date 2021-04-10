Dün Putin, bugün Zelenskiy: Huber Köşkü’nde kritik zirve

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 9’uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin baş başa görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu’nu gerçekleştirecek. Erdoğan ve Zelenskiy’nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

DÜN DE PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Rusya lideri Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesindeki gelişmelerin yanı sıra Suriye, Libya ve corona virüsü salgını ile mücadele gibi pek çok konu ele alındı.