Dünya bu müzayedeyi konuşuyor: Kanuni Sultan Süleyman’ın nadir portresi de satışta

İngiltere’de kurulan ve merkezi ABD’nin New York kentinde bulunan müzayede evi Sotheby’s yeni müzayedesinin tanıtımına başladı. “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatı” başlıklı müzayede bu ayın sonunda gerçekleşirken özellikle Anadolu’dan parçalar ve Osmanlı Devleti ile ilgili sanat eserleri adeta göz kamaştırıyor.

Tarihi el yazması Kuran-ı Kerim ve çok değerli halı ve el işlemesi bakır ve aksesuarın yüzbinlerce dolara satışa çıkacağı açık artırmanın en dikkat çeken parçası ise hiç kuşkusuz Kanuni Sultan Süleyman’ın çok bilinmeyen bir portresi oldu. Bakır üzerine çizilen ve uzun yıllar boyunca özel bir koleksiyonere ait olan tablo 31 Mart’ta açık artırmaya çıkacak eserler arasında yer alıyor.

Tablonun sol tarafına doğru bakan Kanuni Sultan Süleyman’ın yanında büyük fontlarla “SOLIMANUS” yazarken çerçevede eskiliğinden dolayı çatlaklar oluştuğu belirtiliyor. Sotheby’s’in potansiyel alıcılar için hazırladığı katalogda, “Gentile Bellini’nin şimdiler ikonik hale gelen Fatih Sultan Mehmet’in tablosundan 50 yıl sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın orta yaşlardaki tablosu karşımıza çıktı. Bu eser Kanuni Sultan Süleyman’ı tahminen 43 yaşındayken resmediyor” ifadesi yer aldı.

Katalogda Sultan Süleyman’ın çiziminin benzerlerine göre daha canlı olduğu belirtilirken, “Büyük siyah gözler, kartal gagası gibi kıvrımlı burun, sakal fakat kesilmemiş uzun, kırmızı bıyıklar ve ince, uzun boyun dikkat çekiyor” ifadesi kullanılıyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın 22.7’ye 17.5 santimetrelik portresinin açık artırmaya çıkış fiyatı ise 60 bin İngiliz poundu (yaklaşık 643 bin TL) olarak belirlendi. Fakat yetkililer bu eserin nihai satış fiyatının 120 bin İngiliz pounduna (yaklaşık 1.28 milyon TL) ulaşabileceğini açıkladı.

ÜNLÜ HATTAT DA YER ALIYOR

Bu eserin yanı sıra açık artırmada şimdiden dikkat çeken bir diğer eser ise Suyolcuzade Mustafa Eyyubi tarafından tahminen 1675 yılında tamamlanan Kuran-ı Kerim eseri oldu. 440 sayfalık incelikle işlenen eserin açık artırmaya çıkış fiyatı ise 140 bin İngiliz poundu (yaklaşık 1.4 milyon TL) olarak belirlendi.

Müzayede evinin kataloğunda Suyolcuzade Mustafa Eyyubi’nin hat sanatındaki önemine değinilirken eserin fiyatının 300 bin pounda yani yaklaşık 3.2 milyon TL’ye çıkabileceği belirtiliyor.

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