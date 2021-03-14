Dünya devlerine vanilya için kafa tutuyor: Yüzlerce dava açtı

New Yorklu Spencer Sheehan’ın “vanilya” mücadelesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Insider’a açıklamalarda bulunan Sheehan, son 2 yıldır yüzlerce şirkete ürünlerinde vanilya yerine vanilya tatlandırıcısı kullandığı gerekçesiyle dava açtığını söyledi.

Bundan iki yıl önce bir markanın ürettiği birayı içtiğini ve şişenin üzerinde, “Yıllandırılmış vanilyadan üretilmiştir” ibaresine dikkat çeken Sheehan, “O zamanlarda bunun gerçek vanilya olup olmadığını merak ettim. Konuyu biraz inceleyince bu şirketlerin gerçek vanilya kullanmadığını fark ettim” dedi. Sheehan, “O zamanlar vanilya konusunu çok bilmiyordum ama bir şeylerin eksik olduğunu hissedebiliyordum. Birçok insanla görüştüm ve en sonunda dava açmaya karar verdim” dedi.

“ÇOK AZ KULLANIYORLAR”

Türk iş insanı Hamdi Ulukaya’nın kurduğu Chobani, McDonald’s ve Keurig Dr. Pepper ile birlikte Trader Joe’s gibi dev şirketlere dava açan Sheehan mücadelesinin devam edeceğini söyledi. Dondurma, yoğurt, süt, kahve kreması gibi birçok ürünün üreticisine dava açan Sheehan, “Şirketler tüketicilerini kandırıyorlar ve sadece çok az miktarda saf vanilya kullanıyorlar” dedi.

Bazı davalarının düşürüldüğünü söyleyen Sheehan buna karşılık mücadelesinin devam edeceğini dile getirdi.

GERÇEK VANİLYADAN 20 KAT DAHA UCUZ

Saf vanilya, vanilya çekirdeklerinden elde edilirken, 2019 yılının verilerine göre 1 kilogramının fiyatı 500 dolar değerinde. Fakat günümüzde birçok şirket yapay vanilya kullanıyor.

Sentetik vanilya olarak da bilinen yapay vanilyada odun hamuru, karanfil yağı gibi materyal kullanılıyor. Bu karışım, doğal vanilyadan 20 kat daha ucuz.

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