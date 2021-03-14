Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dünya devlerine vanilya için kafa tutuyor: Yüzlerce dava açtı

Tükettiği içecek ve gıdalardaki, "Vanilyadan üretilmiştir" ibaresini merak eden ve şirketlerin gerçek vanilya kullanmadığını fark eden New Yorklu avukat Spencer Sheehan, aralarında McDonald's, Chobani ve Trader Joe's gibi dev şirketlere dava açtı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:20, 14/03/2021
HaberlerDünya
Dünya devlerine vanilya için kafa tutuyor: Yüzlerce dava açtı

New Yorklu Spencer Sheehan’ın “vanilya” mücadelesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Insider’a açıklamalarda bulunan Sheehan, son 2 yıldır yüzlerce şirkete ürünlerinde vanilya yerine vanilya tatlandırıcısı kullandığı gerekçesiyle dava açtığını söyledi.

Bundan iki yıl önce bir markanın ürettiği birayı içtiğini ve şişenin üzerinde, “Yıllandırılmış vanilyadan üretilmiştir” ibaresine dikkat çeken Sheehan, “O zamanlarda bunun gerçek vanilya olup olmadığını merak ettim. Konuyu biraz inceleyince bu şirketlerin gerçek vanilya kullanmadığını fark ettim” dedi. Sheehan, “O zamanlar vanilya konusunu çok bilmiyordum ama bir şeylerin eksik olduğunu hissedebiliyordum. Birçok insanla görüştüm ve en sonunda dava açmaya karar verdim” dedi.

“ÇOK AZ KULLANIYORLAR” 

Türk iş insanı Hamdi Ulukaya’nın kurduğu Chobani, McDonald’s ve Keurig Dr. Pepper ile birlikte Trader Joe’s gibi dev şirketlere dava açan Sheehan mücadelesinin devam edeceğini söyledi. Dondurma, yoğurt, süt, kahve kreması gibi birçok ürünün üreticisine dava açan Sheehan, “Şirketler tüketicilerini kandırıyorlar ve sadece çok az miktarda saf vanilya kullanıyorlar” dedi.

Bazı davalarının düşürüldüğünü söyleyen Sheehan buna karşılık mücadelesinin devam edeceğini dile getirdi.

GERÇEK VANİLYADAN 20 KAT DAHA UCUZ

Saf vanilya, vanilya çekirdeklerinden elde edilirken, 2019 yılının verilerine göre 1 kilogramının fiyatı 500 dolar değerinde. Fakat günümüzde birçok şirket yapay vanilya kullanıyor.

Sentetik vanilya olarak da bilinen yapay vanilyada odun hamuru, karanfil yağı gibi materyal kullanılıyor. Bu karışım, doğal vanilyadan 20 kat daha ucuz.

İlginizi ÇekebilirGurbetçiler, 40 kat daha pahalı ‘alo' diyorGurbetçiler, 40 kat daha pahalı ‘alo' diyorİlginizi ÇekebilirAlman polisi Türk yolcunun sütyenine gizlediği binlerce euro paraya el koyduAlman polisi Türk yolcunun sütyenine gizlediği binlerce euro paraya el koydu
Almanya Avukat dava Dolar Dünya Ekonomi Euro kahve süt Türkiye yoğurt
Yayınlanma Tarihi:11:18,