Dünya genelinde yapılan aşı 2.5 milyar dozu geçti: Türkiye dokuzuncu sırada

Covid-19 salgınının başladığı düşünülen Çin’de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde uygulanan Covid-19 aşı dozu sayısının bir milyarı geçtiği belirtildi. Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi Çin'in başkenti Pekin'de halkın yüzde 80'inin aşılandığı belirtildi.

GÜNLÜK ORTALAMA 38.5 MİLYON AŞI



Bloomberg'in derlediği Covid-19 aşı verilerine göre, dünya genelinde 180 ülkede 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı uygulandı. Verilere göre dünyada günlük uygulanan aşı dozu sayısı ise 38,5 milyon doz olarak kayıtlara geçti. Çin'in ardından en çok aşı uygulayan ikinci ülke 317 milyon 117 bin 797 doz ile ABD olurken, en çok aşı yapılan üçüncü ülke ise 276 milyon 255 bin 304 doz ile Brezilya oldu. Türkiye de aşılama sırlamasında 41 milyon 131 bin 456 doz ile 9'uncu sırada yer aldı.