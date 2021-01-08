Dünya Kongre’ye kilitlenmişken… ABD’de korkunç rekor: Bir günde 4 bini aşkın ölü

ABD’de sancılı geçen seçim süreci ve ardından 6 Ocak’ta meydana gelen Kongre’nin işgali, ülkedeki en büyük sorunu neredeyse unutturmuştu.

Ancak corona virüsü, dünyada en ağır şekilde vurduğu ABD’de kendini yeniden hatırlattı. Salgınla mücadelede en yetkili kurumlardan biri olan Johns Hopkins Üniversitesi, ülkedeki son verileri açıkladı.

ABD’de corona virüsü nedeniyle meydana gelen can kayıplarında korkunç bir rekor kırıldı. Dünya genelinde ilk kez bir ülkede günlük ölü sayısı 4 bini geçti. Son 24 saatte 4 bin 85 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 275 bin yeni vaka tanısı koyuldu.

‘BOĞULUYOR GİBİLER’



Virüsün en çok etkisini gösterdiği eyaletlerin başında California geliyor. Son iki günde eyalet genelinde 1042 ölüm kayıtlara geçti. Hastane doluluk oranları alarm seviyesine ulaştı. Santa Clara Valley Tıp Merkezi’nden Dr. Jeffrey Chien, “Hastalar yataklarında boğuluyor gibi. Gözlerimizin önünde bir nefes almak için çabalıyorlar” dedi.

5.9 MİLYON KİŞİYE AŞI



Öte yandan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, ABD’de başlayan toplu aşılama programında, 5.9 milyon kişinin şimdiye dek corona aşısı olduğu belirtildi. Günlük ortalama aşı yapılan kişi sayısının 600 bin olduğu ifade ediliyor.