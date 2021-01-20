Dünya liderlerinden ABD Başkanı Biden’a tebrik

ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimini kazanan Joe Biden, yemin ederek görevi Donald Trump'tan devraldı.

Dünyanın merakla beklediği yemin töreni başlarken tören birçok açıdan ilke sahne oldu. ABD'de uzun bir süre sonra mevcut Başkan Donald Trump halefine görevi devretmek üzere törene katılmadı.

Tören, günler önce gerçekleştirilen Kongre baskının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Corona virüsü önlemleri kapsamında katılımında sınırlandırıldığı törene Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton, 43. Başkanı George W. Bush, 44. Başkanı Barack Obama ve eşi de törene katıldı.

BIDEN’A TEBRİK MESAJLARI

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yemin edip göreve başlamasının ardından dünya liderlerinden tebrik mesajları yağdı.

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis: Samimi iyi dileklerim ve Yüce Tanrı’nın yüksek makamınızın icrasında size bilgelik ve güç vereceğine dair dualarım sizinle. Sizin önderiliğinizde ABD halkı, kuruluşundan bu yana millete ilham vermeye ve dini değerlerden güç almaya devam etsin. Tüm bilgeliğin ve hakikatin kaynağı olan Tanrı’dan, evrensel ortak yararı ilerletmek için ABD’ye ve dünya ulusları arasında anlayış, uzlaşma ve barışı geliştirme çabanızda rehberlik etmesini diliyorum.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera: Bugün Joe Biden, 46. ABD Başkanı olarak göreve başladı. Yönetimi, ülkenin ruhunu iyileştirme ve yurttaşlık dostluğunu güçlendirme misyonuna sahip olacaktır. Demokrasi, özgürlük ve insan haklarına bağlılık sınır tanımaz. Başkan Biden’a en iyisini diliyorum.

Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe: ABD ve Biden hükümeti için en iyisini diliyorum. ABD, örnek demokrasi ve temel müttefik…

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador: ABD ile ikili ilişkiler ilerleyecektir. Pandemi, ekonomik iyileşme ve göç için adımlar atılacaktır.

Pakistan Başbakanı İmran Han: Joe Biden’ı tebrik ediyorum. Başkan ile çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ticaret ve ekonomik angajman, iklim değişikliğine karşı koyma, halk sağlığını iyileştirme, yolsuzlukla mücadele ve bölgede barışı teşvik etme yolunda daha güçlü bir ABD-Pakistan ortaklığı kurulacaktır.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi: ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden’ı tebrik ederim. Hindistan-ABD stratejik ortaklığını güçlendirmek için onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ortak sorunların üstesinden gelme ve küresel barış e güvenliği ilerletme konusunda birlik ve güçlü olduğumuzdan, ABD ile birlikte güçlü bir dönem olmasını temenni ediyorum. Hindistan-ABD ortaklığı, paylaşılan değerlere dayanmaktadır. Önemli ve çok yönlü bir ikili gündemimiz, büyüyen ekonomik bağlılığımız ve insan ilişkilerimiz var. Hindistan-ABD ortaklığını daha yükseğe taşımak için Başkan Joe Biden ile çalışmaya kararlıyız.

İlginizi Çekebilir ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden...

İlginizi Çekebilir Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak