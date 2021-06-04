Dünya medyası Kargu-2’yi konuşuyor: Türk işi Terminatör

Türkiye'nin ürettiği 7 kilo ağırlığında Kargu-2 adlı insansız hava aracı, Birleşmiş Milletler raporuna ve dünya basınının gündemine, kendi kendine takip edip, asker ya da teröristi imha eden ilk silah olarak girdi. Avrupa basını, “Türk kamikazeleri, bir ordu gibi. Terminatör gerçek oldu” diye yazıyor.

Avrupa'nın önde gelen yayın organları, Libya'daki Halife Hafter güçlerinin Kargu-2’nin saldırılarıyla püskürtüldüğünü ve Trablus'un bu şekilde kurtarıldığını yazdı. Birleşmiş Milletler'in raporuna atıfta bulunan haberlerde, “Uzay savaşları ya da terminatör gerçek oldu. İlk kez insan yapımı bir araç, insanın kontrolü ve emri olmaksızın, canlı hedefi tek başına takip etti ve Hafter güçlerini kovaladı. Üstelik bunu da otomatik olarak kendi başına yaptı. Türkiye'nin ürettiği bir terminatör” denildi.

AMBARGONUN ETKİSİ KALMADI



Haberler Alman, İsviçre ve Avusturya gazetelerinde, bilim ve ekonomi dergilerinde ayrıntılı yer alıyor ve Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lardan sonra, bu teknolojiye geniş yer veriliyor. Hem fotoğraflar, hem de videolar yayınlanıyor.

Beş kilometre menzille Kargu-2, 75 km hızla uçuyor ve hedefe çarpma anında ya da tam yakınında patlayabilen çeşitli silah sistemleri taşıyor. Bağımsız olarak, askeri hedefe ve canlı hedefe saldırıyor. Özerk hareket eden ilk askeri uçak ya da uçan nesne diye tanımlanıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin Libya Uzmanlar Komitesi'nin hazırladığı raporda bu silahlar sayesinde Libya'ya uygulanan ambargonun fiilen bir etkisinin kalmadığı vurgulanıyordu.

Rapora göre, Libya'nın başkentine yaklaşan Hafter birlikleri, SİHA'lar ve Kargu-2 kamikazeleri tarafından avlandı. Ayrıca, Anka S, TB-2, Türk çoklu roketatarları, fırkateynleri ve Korkut uçaksavar sistemleri, batının Libya'da sağlamaya çalıştığı bütün üstünlüğü yok etti, onların SİHA‘larını etkisiz hale getirdi.

HEDEFİ KENDİSİ BULUP SALDIRIYOR



Raporda, Kargu-2'ler için şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

“Türk otonom silah sistemleri, operatör ve mühimmat arasında bir veri bağlantısı gerektirmeden hedeflere saldırmak için programlandı. Bu bir gerçek. Ateşle, unut ve bul sistemiyle çalışıyor. Hafter birliklerinin İHA ve SİHA'ları da Türklerin Koral elektronik silah sistemleri tarafından devredışı bırakıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter güçlerine verdiği ve Rus paralı askerlerince işletilen Pantsir S-1 füze savunma sistemleri de bu insansız hava araçlarına yenik düştü.”

SÜRÜ HALİNDE FAALİYET



Tür kamikazelerinin sürü halinde faaliyet gösterdiği, nasıl ve hangi kurallara göre düşmanı takip ettiğini henüz bilemediklerini belirten batılı uzmanlar, New Scientist adlı yayında bununla ilgili çıkan geniş haberlerin de oldukça ilginç olduğunu değerlendiriyor.

Bu gelişmeler tartışılırken, benzer silah üretimleri için ABD, Rusya, Çin ve İsrail'in de çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.