Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dünya merakla bekliyordu: Biden-Putin bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında merakla beklenen görüşme bugün Cenevre'de gerçekleşti. İki lider Cenevre'de kameraların karşısına geçerek poz verdikten sonra görüşmeye başladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:00, 16/06/2021
HaberlerDünya
Dünya merakla bekliyordu: Biden-Putin bir araya geldi

Başta Suriye, Ukrayna, Belarus olmak üzere birçok konuda karşı karşıya gelen ABD ve Rusya’nın liderleri bugün Cenevre’de bir araya geldi.

İsviçre’nin Cenevre kentindeki Villa La Grange’da gerçekleşen görüşmeden çıkacak sonuçlar uluslararası kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu.

Devlet Başkanı olduğu dönemlerde Bill Clinton, George W. Bush, Donald Trump ile görüşen ve başbakanlığı döneminde de dönemin ABD Başkanı Barack Obama’yla masaya oturan Putin ile Biden kameralara poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

Rus lider ile görüşmeden önce hem G7 ülkeleriyle hem de NATO liderleriyle bir araya gelen Biden’ın Putin ile görüşmesi bu sebeple merakla bekleniyordu.

Etkinliğin ev sahibi İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin kısa bir konuşma yaptı.

“YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK DAHA İYİ”

Basının karşısında konuşan Putin, görüşmelerden verimli bir sonuç çıkmasını umut ettiğini söyledi.

Putin, “Sayın Başkan, bugün benim görüşme inisiyatifini aldığınız için teşekkür ederim” dedi. Dışişleri bakanlarının da eşlik ettiği toplantı salonunda Biden ise, “Yüz yüze görüşmek her zaman daha iyi” yanıtını verdi.

BIDEN, “KIRMIZI ÇİZGİLERİ GÖSTERİRİZ” DEMİŞTİ

Görüşme öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, bu görüşmenin çok kritik olduğunu söylemiş ve Moskova’ya ortak menfaatler doğrultusunda bazı tekliflerde bulunacağını söylemişti.

Biden, “Başkan Putin’e eğer tercih etmesi durumunda birlikte çalışabileceğimiz alanları açıkça göstereceğim. Eğer siber güvenlik ve geçmişte yaptığı diğer hamlelerinde olduğu gibi iş birliğine yanaşmazsa biz de ona göre yanıt vereceğiz” demişti. Biden, görüşmenin kötü geçmesi durumunda kırmızı çizgileri göstereceklerini de dile getirmişti.

DETAYLAR GELİYOR…

İlginizi ÇekebilirABD Başkanı Biden, Putin ile görüşmek için Cenevre'deABD Başkanı Biden, Putin ile görüşmek için Cenevre'deİlginizi ÇekebilirBiden'dan Rusya'ya Navalni uyarısı: Ölürse ilişkiler zedelenirBiden'dan Rusya'ya Navalni uyarısı: Ölürse ilişkiler zedelenirİlginizi ÇekebilirReuters'tan Erdoğan-Biden zirvesi yorumu: İpucu vermedilerReuters'tan Erdoğan-Biden zirvesi yorumu: İpucu vermediler
ABD Dünya Joe Biden Putin Rusya Vladimir Putin
Yayınlanma Tarihi:14:45,