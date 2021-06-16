Dünya merakla bekliyordu: Biden-Putin bir araya geldi

Başta Suriye, Ukrayna, Belarus olmak üzere birçok konuda karşı karşıya gelen ABD ve Rusya’nın liderleri bugün Cenevre’de bir araya geldi.

Devlet Başkanı olduğu dönemlerde Bill Clinton, George W. Bush, Donald Trump ile görüşen ve başbakanlığı döneminde de dönemin ABD Başkanı Barack Obama’yla masaya oturan Putin ile Biden kameralara poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

Rus lider ile görüşmeden önce hem G7 ülkeleriyle hem de NATO liderleriyle bir araya gelen Biden’ın Putin ile görüşmesi bu sebeple merakla bekleniyordu.

“YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK DAHA İYİ”

Basının karşısında konuşan Putin, görüşmelerden verimli bir sonuç çıkmasını umut ettiğini söyledi.

Putin, “Sayın Başkan, bugün benim görüşme inisiyatifini aldığınız için teşekkür ederim” dedi. Dışişleri bakanlarının da eşlik ettiği toplantı salonunda Biden ise, “Yüz yüze görüşmek her zaman daha iyi” yanıtını verdi.

BIDEN, “KIRMIZI ÇİZGİLERİ GÖSTERİRİZ” DEMİŞTİ

Görüşme öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, bu görüşmenin çok kritik olduğunu söylemiş ve Moskova’ya ortak menfaatler doğrultusunda bazı tekliflerde bulunacağını söylemişti.

Biden, “Başkan Putin’e eğer tercih etmesi durumunda birlikte çalışabileceğimiz alanları açıkça göstereceğim. Eğer siber güvenlik ve geçmişte yaptığı diğer hamlelerinde olduğu gibi iş birliğine yanaşmazsa biz de ona göre yanıt vereceğiz” demişti. Biden, görüşmenin kötü geçmesi durumunda kırmızı çizgileri göstereceklerini de dile getirmişti.

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