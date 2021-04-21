Dünya merakla bekliyordu: Kritik İstanbul zirvesi ertelendi

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Afganistan’da barış ve istikrar sağlamak adına Washington’ın desteklediği barış konferansı ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

24 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen zirvenin Taliban’ın katılmayacağını açıklaması sebebiyle ertelendiği belirtildi. İddiayı, Reuters haber ajansına konuşan 3 farklı kaynak doğruladı. Taliban ile Afganistan hükümeti arasındaki görüşmelerde ülkedeki ABD askerlerinin 11 Eylül’de ülkeden ayrılmasından sonra bir yol haritası çizilmesi planlanıyordu.

YENİ TARİH BELLİ DEĞİL

Reuters’a konuşan üst düzey bir Afgan hükümet yetkilisi, “İstanbul zirvesi planlanan tarihte gerçekleşmeyecek çünkü Taliban toplantılara katılmayı reddetti” açıklamasını yaptı.

Zirveyi hazırlayan ülkelerden birinde görevli olan bir diğer kaynak da henüz net bir tarih belirlenmediğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin Ramazan’dan sonra netleştirileceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, toplantının ertelenmesi ile ilgili bir açıklama yapmazken, “Biz hiçbir zaman İstanbul’un Doha’nın yerine geçeceğini söylemedik. Diplomatik çalışmalarımız sürüyor” dedi.

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