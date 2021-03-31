Türkiye’de de kullanılan Çin aşısıyla ilgili DSÖ’den açıklama

DSÖ Stratejik Danışma Uzman Grubu (SAGE) Direktörü Alejandro Cravioto, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin menşeli aşı üreticilerinden gelen kısmi veriler hakkında yapılan ilk değerlendirmelerin Covid-19 aşılarının dünya çapında yaygınlaştırılması için umut verici olduğunu söyledi.

Euronews’ta yer alan habere göre Cravioto, “Geçen hafta üreticilerin (SAGE) toplantısında paylaştıkları bilgiler, DSÖ’nün Covid-19 aşılarının kullanımı için belirlediği kriterlere uygun etkinlik seviyelerine sahip olduklarını açıkça göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

SAGE Direktörü, DSÖ aşı kriterlerini, ‘yaklaşık yüzde 50, tercihen yüzde 70 ve üzerinde’ olarak ifade ederek, Çin aşıları hakkında “İnsan sağlığına zarar vermeyeceğini gösteren tüm güvenlik verilerine sahipler.” değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ sözcüsü Margaret Harris ise Sinopharm ve Sinovac aşılarının Nisan ayı başında DSÖ acil kullanım listesine girebileceğini ifade etti. Sinopharm aşısının ayrıntılı etkililik verileri henüz kamuya açıklanmadı. Aşı üreticileri ara verilere dayanarak yüzde 79.34 oranında etkinlik belirtiyor.

Sinopharm, Çin, Pakistan ve BAE dahil olmak üzere birçok ülkede kullanım onayı aldı. Sinovac’ın aşısı ise etkinliği ise Brezilya, Türkiye ve Endonezya’da yapılan araştırmalara göre yüzde 50.65 ila 83.5 arasında değişkenlik göstermişti. Sinovac’ın Brezilya’daki ortağı Butantan Enstitüsü, Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaşmış ve aşının etkinlik oranının yüzde 50.4’te olduğu açıklanmıştı.

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