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Dünya Sağlık Örgütü’nden Wuhan açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, DSÖ tarafından dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın hastalanmasına neden olan corona virüsünün (Covid-19) kökenlerini araştırmak üzere Çin'in Wuhan kentine gönderilen ekibin çalışmalarını paylaştı. Jasarevic, ekibin corona virüsünün insanlara bulaşmasında 4 ihtimal üzerinde durduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:04, 21/02/2021
HaberlerDünya
Dünya Sağlık Örgütü’nden Wuhan açıklaması

DSÖ, dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın hastalanmasına ve 2 milyon 400 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan corona virüsünün kökenlerini araştırmak üzere virüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentine ekip gönderdi.

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, bilim insanlarından oluşan ekibin çalışmalarını ve araştırmalarına ait bulgulara ilişkin detayları paylaştı. Ekibin, virüsün insanlara bulaşmasında 4 ana ihtimal üzerinde durduğunu ifade eden Jasarevic şunları söyledi: Ekip, virüsün insanlara bulaşması konusunda dört olası hipotez belirledi. Bunlardan ilki; hayvandan (örneğin yarasa) insanlara doğrudan zoonotik yayılma, ikincisi; hayvan türleri aracılığıyla, yani zoonotik rezervuar hayvanından başka bir hayvana ve buradan da insanlara, üçüncüsü; besin zinciri yoluyla (örneğin, kendi doğal ortamlarında virüse ev sahipliği yapabilecek vahşi hayvanların donmuş eti yoluyla), dördüncüsü ise laboratuvarla ilgili meydana gelen bir olay sonucunda.

“GELECEK HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ”

Jasarevic, ekibin Wuhan’da bulunan laboratuvarı ziyaretine ilişkin detayları anlattı. Jasarevic, “Ekip Wuhan Viroloji Enstitüsü, Hubei CDC ve Wuhan CDC’yi ziyaret etti. Laboratuvarlarını gördü ve enstitüdeki laboratuvar personeli, yöneticileriyle ve ayrı ayrı birkaç görüşme yaptı. Bir sızıntı olasılığını ve bu tür olayların meydana gelmesini önlemek için önceki yıllarda uygulamaya konulan sağlık izleme ve güvenlik programlarını gözden geçirdiler. Ayrıca araştırma programlarını ve bulgularını tartıştılar” dedi.

Jasarevic, ekibin tam raporunun gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

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Bilim Çin Corona Dünya Rusya Sağlık
Yayınlanma Tarihi:11:02,