Dünya tartışmaya devam ederken.. İtalya Başbakanı Draghi AstraZeneca aşısı oldu

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri de İtalya. Başbakan Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello bugün aşılama kampanyasında önemli bir adım attı.

Oxford ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı, kan pıhtılaşması ve ölümlere yol açtığı şüpheleriyle tartışmaların hedefindeyken, Başbakan Draghi ve eşi söz konusu aşının ilk dozunu yaptırdı. 73 yaşındaki çift, başkent Roma’daki ana tren istasyonuna kurulan merkezde aşılarını yaptırdı. Draghi ve eşinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÜNDE 250 BİN KİŞİ AŞILANIYOR



Yaklaşık 60 milyon nüfusu bulunan İtalya’da günde 250 bin kişiye aşı uygulanıyor. Başbakan Draghi, bu rakamın nisan ayında iki katına çıkacağını söyledi. Ülkede şimdiye dek 3 milyon kişi çift doz aşı olurken, 3.6 milyon kişi de ilk doz aşılarını yaptırdı.

DSÖ VE EMA AŞIYI SAVUNDU



Oxford ve AstraZeneca aşısıyla ilgili ortaya çıkan pıhtılaşma vakaları sonrası başta Avrupa’da olmak üzere pek çok ülke aşılamaya ara vermişti. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aşıya arka çıkarak güvenli olduğunu duyurmasının ardından aşılama çalışmaları yeniden başladı.