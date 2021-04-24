Dünya tartışmaya devam ederken… Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi AstraZeneca aşısı oldu

Dünya genelinde corona virüsü salgınına karşı aşılama kampanyaları devam ederken, aşı yaptıran ülke liderlerinin sayısı da giderek artıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Trudeau, AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk dozlarını yaptırdı. Trudeau, eşiyle birlikte gittiği aşı merkezinde yaptığı açıklamada, “Aşı olmaya uygunsanız, mümkün olan en kısa sürede yaptırın” dedi.

‘EN İYİ AŞI KOLUNUZDAKİ AŞI’



Başbakan ve eşinin yanı sıra Sağlık Bakanı Patty Hajdu da AstraZeneca aşısının ilk dozunu oldu. Hajdu daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “En iyi aşı, kolunuzdaki aşı. Bugün AstraZeneca aşısının ilk dozunu alma sırası bendeydi” ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Ontario ve diğer eyaletlerinde AstraZeneca aşısının kullanımı 40 yaş ve üzerindeki yetişkinlere tavsiye ediliyor.

BAĞLANTIYI EMA DA KABUL ETTİ



Aşı çalışmalarının başında en önde gösterilen Oxford ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşı, son ayların en tartışmalı konusu haline geldi. Serebral venöz sinus trombozu (beyin damarlarında kan pıhtılaşması) neticesinde ölümlere yol açtığı iddia edilen aşı, Avrupa'da pek çok ülkede özellikle de genç yetişkinlerde durduruldu.

Aşıya onay veren Avrupa İlaç Ajansı EMA'nın aşı bölümünün başındaki isim Marco Cavaleri, “Aşıyla meydana gelen olaylar arasında açık bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen söz konusu reaksiyona yol açan şeyin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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