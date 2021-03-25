Dünya tetikte… Kuzey Kore’den ikinci balistik füze denemesi

Uzun bir aradan sonra dün ilk kez balistik füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, dün gece de iki kısa mesafe balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kore’nin doğu sahillerine fırlatılan füzelerin 450 kilometre menzile ulaştığı ve 60 kilometre irtifada seyrettiği belirtildi. Füzelerin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü belirtildi.

Açıklamayı Güney Kore ve Japonya yaparken Kim Jong-un’un kullandığı silah teknolojisi ile ilgili detaylı bilginin tespit edilemediği belirtildi.

ABD’den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. ABD’nin Hint-Pasifik Kumandası Sözcüsü Yüzbaşı Mike Kafka, “Pentagon yaşananları yakından takip ediyor. Kuzey Kore’nin yasa dışı silah programına devam etmesi hem komşularına hem de uluslararası kamuoyuna tehdit yaratıyor” dedi. ABD yönetimi Kim Jong-un’un hafta sonu gerçekleştirdiği benzer bir balistik füze denemesini ise dikkate almadıklarını duyurdu. ABD’li yetkililer, “O zaman fırlatılan balistik füzeler Kuzey Kore’nin normal provokasyon sınırlarına ulaşıyordu. Kuzey Kore’nin bu tür adımlar atması yaygın” dedi.

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